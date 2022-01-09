Просто фавориту не было. ВИДЕО, как Тоттенхэм одолел Моркем в Кубке Англии

Счет уверенный и убедительный, но игра команды Антонио Конте – нет. "Тоттенхмэу" пришлось "повозиться" с представителем третьего дивизиона "Моркемом". С другой стороны, состав "шпор" был далек от оптимального, поэтому тренер имел возможность оценить резерв в настоящих боевых условиях.

Смотрите, как "Тоттенхэм" одолел "Моркем" в третьем раунде Кубка Англии, в видеообзоре..