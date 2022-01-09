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Просто фавориту не было. ВИДЕО, как Тоттенхэм одолел Моркем в Кубке Англии
Тоттенхэм - Моркем ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Счет уверенный и убедительный, но игра команды Антонио Конте – нет. "Тоттенхмэу" пришлось "повозиться" с представителем третьего дивизиона "Моркемом". С другой стороны, состав "шпор" был далек от оптимального, поэтому тренер имел возможность оценить резерв в настоящих боевых условиях.
Смотрите, как "Тоттенхэм" одолел "Моркем" в третьем раунде Кубка Англии, в видеообзоре..
“Тоттенхэм” – “Моркем” (III) 3:1
Голы: Уинкс 74, Моура 85, Кейн 88 – О’Коннор 33
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