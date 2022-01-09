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Клопп: Только Трент по-настоящему заразился. Остальные тесты – ложноположительные
Коуч мерсисайдцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после
"Сегодня мы сыграли тем составом, что смогли выставить, и парни отлично справились. На прошлой неделе у нас была вспышка коронавируса, но оказалось, что результаты многих тестов были ложноположительными. Однако правила таковы, что все игроки с ложноположительными тестами не имеют права играть.
Только Трент по-настоящему заразился. Остальные результаты – ложноположительные".
Также коуч "красных" прокомментировал травму полузащитника Тиаго.
"На этой неделе Тиаго не тренировался, но мы ждем, что с завтрашнего дня он вернется в расположение команды, чтобы заняться восстановлением. А потом посмотрим. Он ни в коем случае не выбыл до конца сезона. Это совсем не так", – рассказал немецкий наставник.
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