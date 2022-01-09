Клопп: Только Трент по-настоящему заразился. Остальные тесты – ложноположительные

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после разгромной победы над "Шрусбери" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

"Сегодня мы сыграли тем составом, что смогли выставить, и парни отлично справились. На прошлой неделе у нас была вспышка коронавируса, но оказалось, что результаты многих тестов были ложноположительными. Однако правила таковы, что все игроки с ложноположительными тестами не имеют права играть. Только Трент по-настоящему заразился. Остальные результаты – ложноположительные".

Также коуч "красных" прокомментировал травму полузащитника Тиаго.