Ливерпуль – Шрусбери Таун 4:1. Обзор матча, видео голов

"Ливерпуль" резервным составом справился с представителем третьего дивизиона "Шрусбери Таун" в третьем раунде Кубка Англии. Пришлось включать характер, ведь фаворит первым пропустил в этом поединке. Но пропущенный мяч только разозлил мерсисайдцев – они забили в ответ четыре.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Англии.

"Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" 4:1

Голы: Кейд Гордон 34, Фабинью 44 (пен.), 90+3, Роберто Фирмино 78 – Дэниел Юдо 27