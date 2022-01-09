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Ливерпуль – Шрусбери Таун 4:1. Обзор матча, видео голов

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль - Шрусбери Таун ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Ливерпуль – Шрусбери Таун 4:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" резервным составом справился с представителем третьего дивизиона "Шрусбери Таун" в третьем раунде Кубка Англии. Пришлось включать характер, ведь фаворит первым пропустил в этом поединке. Но пропущенный мяч только разозлил мерсисайдцев – они забили в ответ четыре.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Англии.

"Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" 4:1
Голы: Кейд Гордон 34, Фабинью 44 (пен.), 90+3, Роберто Фирмино 78 – Дэниел Юдо 27

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль
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