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Ливерпуль – Шрусбери Таун 4:1. Обзор матча, видео голов
Ливерпуль - Шрусбери Таун ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" резервным составом справился с представителем третьего дивизиона "Шрусбери Таун" в третьем раунде Кубка Англии. Пришлось включать характер, ведь фаворит первым пропустил в этом поединке. Но пропущенный мяч только разозлил мерсисайдцев – они забили в ответ четыре.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Англии.
"Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" 4:1
Голы: Кейд Гордон 34, Фабинью 44 (пен.), 90+3, Роберто Фирмино 78 – Дэниел Юдо 27
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