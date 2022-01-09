Позор Артеты подкрался неожиданно. Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Обзор матча, видео гола

Ну, кто бы мог подумать, что вылетит "Арсенал" из Кубка Англии на первой же для себя стадии. Да еще и от соперника, представляющего не АПЛ. В чемпионате Англии "канониры" набрали хороший ход и начали радовать своих болельщиков, но здесь такой конфуз. Трудно оценивать такой результат.

Лучше просто посмотреть обзор матча. Хоть только один гол, но событий интересных было достаточно.

Кубок Англии. Третий раунд

“Ноттингем Форест” – “Арсенал” 1:0

Гол: Льюис Граббан 83