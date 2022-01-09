  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Позор Артеты подкрался неожиданно. Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Обзор матча, видео гола
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Позор Артеты подкрался неожиданно. Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Обзор матча, видео гола

Англия
(1 голосов)

Ноттингем Форест - Арсенал ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Позор Артеты подкрался неожиданно. Ноттингем Форест - Арсенал 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ну, кто бы мог подумать, что вылетит "Арсенал" из Кубка Англии на первой же для себя стадии. Да еще и от соперника, представляющего не АПЛ. В чемпионате Англии "канониры" набрали хороший ход и начали радовать своих болельщиков, но здесь такой конфуз. Трудно оценивать такой результат.

Лучше просто посмотреть обзор матча. Хоть только один гол, но событий интересных было достаточно.

Кубок Англии. Третий раунд
“Ноттингем Форест” – “Арсенал” 1:0
Гол: Льюис Граббан 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Англии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...