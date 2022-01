"Надеюсь, он будет отдавать все силы". Ральф Рангник – о будущем форварда МЮ в его команде

Временный менеджер английского "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что страйкер коллектива Эдинсон Кавани не покинет гранд этой зимой. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 34-летнему нападающему со стороны боссов "Барселоны".

Ralf Rangnick spoke to Cavani on Thursday. Uruguayan is going to stay @ManUtd: "We spoke for almost half an hour. He told me he will definitely stay. I can rely on him to give his very best + be role model for young players."