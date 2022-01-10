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"Надеюсь, он будет отдавать все силы". Ральф Рангник – о будущем форварда МЮ в его команде
Говорит о ветеране
Getty Images / Global Images Ukraine
Временный менеджер английского "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что страйкер коллектива Эдинсон Кавани не покинет гранд этой зимой. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 34-летнему нападающему со стороны боссов "Барселоны".
"Кавани? Знаете, он зашел ко мне в кабинет, мы разговаривали ориентировочно полчаса. Эдинсон сказал мне, что останется в Манчестере, до конца сезона так точно. Я очень надеюсь, что он будет отдавать все силы и подавать хороший пример нашим молодым игрокам".
Ralf Rangnick spoke to Cavani on Thursday. Uruguayan is going to stay @ManUtd: "We spoke for almost half an hour. He told me he will definitely stay. I can rely on him to give his very best + be role model for young players."— Simon Stone (@sistoney67) January 9, 2022
"МЮ" находится на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ (31 зачетный пункт).
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