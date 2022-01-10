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"Надеюсь, он будет отдавать все силы". Ральф Рангник – о будущем форварда МЮ в его команде

Англия
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Говорит о ветеране

"Надеюсь, он будет отдавать все силы". Ральф Рангник – о будущем форварда МЮ в его команде

Getty Images / Global Images Ukraine

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Временный менеджер английского "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что страйкер коллектива Эдинсон Кавани не покинет гранд этой зимой. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 34-летнему нападающему со стороны боссов "Барселоны".

"Кавани? Знаете, он зашел ко мне в кабинет, мы разговаривали ориентировочно полчаса. Эдинсон сказал мне, что останется в Манчестере, до конца сезона так точно. Я очень надеюсь, что он будет отдавать все силы и подавать хороший пример нашим молодым игрокам".

"МЮ" находится на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ (31 зачетный пункт).

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В статье: Эдинсон Кавани Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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