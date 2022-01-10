"Надеюсь, он будет отдавать все силы". Ральф Рангник – о будущем форварда МЮ в его команде

Временный менеджер английского "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что страйкер коллектива Эдинсон Кавани не покинет гранд этой зимой. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 34-летнему нападающему со стороны боссов "Барселоны".

"Кавани? Знаете, он зашел ко мне в кабинет, мы разговаривали ориентировочно полчаса. Эдинсон сказал мне, что останется в Манчестере, до конца сезона так точно. Я очень надеюсь, что он будет отдавать все силы и подавать хороший пример нашим молодым игрокам".