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Рангник: Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший

Англия
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Тренер доволен работой вратаря

Рангник: Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший

Фото: manutd.com

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник отметил важность для команды голкипера Давида де Хеа, сравнив его с вратарём "Баварии" Мануэлем Нойером, с которым работал в "Шальке".

"Я думаю, что они оба входят в пятёрку лучших вратарей мира. Может, даже и в тройку. Они оба находятся в фантастической форме: и в физической, и в плане работы на ленточке, и в плане контроля своей штрафной.

Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший, и мы очень рады, что он есть у нас в команде", — приводит слова Рангника официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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