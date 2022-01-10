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Рангник: Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший
Тренер доволен работой вратаря
Фото: manutd.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник отметил важность для команды голкипера Давида де Хеа, сравнив его с вратарём "Баварии" Мануэлем Нойером, с которым работал в "Шальке".
"Я думаю, что они оба входят в пятёрку лучших вратарей мира. Может, даже и в тройку. Они оба находятся в фантастической форме: и в физической, и в плане работы на ленточке, и в плане контроля своей штрафной.
Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший, и мы очень рады, что он есть у нас в команде", — приводит слова Рангника официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
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