Рангник: Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник отметил важность для команды голкипера Давида де Хеа, сравнив его с вратарём "Баварии" Мануэлем Нойером, с которым работал в "Шальке".

"Я думаю, что они оба входят в пятёрку лучших вратарей мира. Может, даже и в тройку. Они оба находятся в фантастической форме: и в физической, и в плане работы на ленточке, и в плане контроля своей штрафной.

Давид де Хеа — один из лучших голкиперов мира, если не лучший, и мы очень рады, что он есть у нас в команде", — приводит слова Рангника официальный сайт "Манчестер Юнайтед".