МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Уже известно, что в 1/16 финала Кубка Англии победитель этой пары встретится с "Мидлсбро". Осталось узнать только, кто же там сыграет. Команды Ральфа Рангника и Стивена Джеррарда стартовые игры календарного года проиграли, в активе обоих коллективов только по две победы на отрезке в пять крайних игр. МЮ фаворит противостояния, но далеко не всё так однозначно в этой паре перед стартовым свистком .

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