  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Последний матч 1/32 финала Кубка Англии

МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже известно, что в 1/16 финала Кубка Англии победитель этой пары встретится с "Мидлсбро". Осталось узнать только, кто же там сыграет. Команды Ральфа Рангника и Стивена Джеррарда стартовые игры календарного года проиграли, в активе обоих коллективов только по две победы на отрезке в пять крайних игр. МЮ фаворит противостояния, но далеко не всё так однозначно в этой паре перед стартовым свистком.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...