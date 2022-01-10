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МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последний матч 1/32 финала Кубка Англии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже известно, что в 1/16 финала Кубка Англии победитель этой пары встретится с "Мидлсбро". Осталось узнать только, кто же там сыграет. Команды Ральфа Рангника и Стивена Джеррарда стартовые игры календарного года проиграли, в активе обоих коллективов только по две победы на отрезке в пять крайних игр. МЮ фаворит противостояния, но далеко не всё так однозначно
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