Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0. МакФред, VAR и хаос

“Манчестер Юнайтед” пробился в четвертый раунд Кубка Англии, минимально переиграв “Астон Виллу”. К игре “Юнайтед” осталось много вопросов, долгое время “Вилла” была близка к тому, чтобы отыграться, но у хозяев хватило выдержки, и как всегда выручал Де Хеа.

Из-за травм у “Юнайтед” матч пропускали Санчо, Роналду, Магуайр и Фил Джонс, для дебюта Коутиньо за “Астон Виллу” было слишком рано.

Перед игрой футболисты “Юнайтед” много говорили в прессе о том, что им нужно собраться и показать свою силу и единство. И действительно хозяева очень энергично начали матч, и быстро забили гол. Непонятный розыгрыш углового “Юнайтед” привел к кроссу Фреда в штрафную и хорошему подключению Мактомини – 1:0.

???? He's @ManUtd's main man at the moment ????@mctominay10 like a prime number 9️⃣ in the box ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/atWV9WCISe