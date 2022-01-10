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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0. МакФред, VAR и хаос

Англия
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(1 голосов)

Юнайтед сыграл посредственно, но вышел в следующий раунд

Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0. МакФред, VAR и хаос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Юнайтед” пробился в четвертый раунд Кубка Англии, минимально переиграв “Астон Виллу”. К игре “Юнайтед” осталось много вопросов, долгое время “Вилла” была близка к тому, чтобы отыграться, но у хозяев хватило выдержки, и как всегда выручал Де Хеа.

Из-за травм у “Юнайтед” матч пропускали Санчо, Роналду, Магуайр и Фил Джонс, для дебюта Коутиньо за “Астон Виллу” было слишком рано.

Перед игрой футболисты “Юнайтед” много говорили в прессе о том, что им нужно собраться и показать свою силу и единство. И действительно хозяева очень энергично начали матч, и быстро забили гол. Непонятный розыгрыш углового “Юнайтед” привел к кроссу Фреда в штрафную и хорошему подключению Мактомини – 1:0.

Но запал “Юнайтед” быстро иссяк и “Вилла” больше не оказывала команде Рангника слишком много уважения. Гости выглядели целостнее и интереснее, фаворит отдал инициативу и действовал на контратаках.

Но лучший момент “Астон Виллы” в первом тайме стал делом случая. Мингз просто выбил мяч далеко вперед, Линделеф не смог его обработать, его обокрал Уоткинс, но удар форварда “Виллы” приняла на себя перекладина.

В целом это был тайм с обоюдными шансами, попыток контроля с обеих сторон не было.

Первая половина второго тайма полностью прошла под диктовку “Виллы” и команда Стивена Джеррарда забила два гола, но оба были отменены. И если ко второму решению судей вопросов нет, то с первым голом ситуация сложнее. “Вилла” хитро исполнила штрафной, Рэмзи выполнил прострел на Ингза, и форвард гостей внес мяч в ворота. Но затем гол принялся изучать VAR. Он пытался найти касание Уоткинса, которое отправило бы Ингза в офсайд, он смотрел, забил ли Ингз свой гол рукой (нет), а затем отмотал эпизод к самому началу, когда блокировка Рэмзи помешала Кавани вбежать в свою штрафную.

Также “Юнайтед” пару раз был спасен Де Хеа – хорошо прикладывались к мячу Кэш и Макгинн.

У хозяев были хорошие предпосылки для контратак – “Вилла” действовала довольно открыто. Но команду Рангника подводили решения в последней трети. В кошмарной форме находится Рэшфорд. Ему не удавалось придумать что-то с мячом, а на 74-й минуте, вместо того, чтобы идти на добивании после удара Гринвуда, он разочарованно взмахнул руками, ожидая паса на себя. Невиданный эгоизм.

В конце матча гости устали, и замены Рангника помогли “Манчестер Юнайтед” засушить игру. Строить что-то новое немецкому тренеру пока не удается – остается только уповать на такие хаотичные победы.

Кубок Англии, третий раунд. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Астон Вилла” 1:0

Гол: Мактомини 8

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Линделеф, Варан, Шоу – Фред, Мактомини – Гринвуд, Фернандеш (Лингард 86), Рэшфорд (Эланга 86) – Кавани (ван де Бек 72)

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Филоджин-Байдейс 86) – Буэндиа (Эль-Гази 79), Ингз, Уоткинс

Предупреждения: Фред 65, Шоу 68, Далот 69 – Рэмзи 12

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Ральф Рангник Кубок Англии Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.01.2022 в 00:12
Астон Вилла не заслуженно проиграла. МЮ отстой!
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+3
-2
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 00:23
По сравнению с отстойной Барсой МЮ ещё ничего
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
11.01.2022 в 00:11
Не справедливо. Жаль Виллу.
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+1
-2


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