Коутиньо дебютирует за Астон Виллу в матче против Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Астон Виллы", недавно перешедший из "Барселоны", дебютирует в матче против "Манчестер Юнайтед" 15 января, сообщает Sky Sports. В данный момент игрок решает вопрос с разрешением на работу в Англии.

Сообщается, что бразилец присоединится к тренировочному процессу своей новой команды в среду.

В этом сезоне 29-летний полузащитник 16 раз выходил на поле в составе "Барселоны" и отличился 2 забитыми голами. Филиппе провел свой последний матч в Англии 30 декабря 2017 года. "Ливерпуль" дома принимал "Лестер" (2:1).