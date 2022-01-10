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Коутиньо дебютирует за Астон Виллу в матче против Манчестер Юнайтед

Англия
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Бразилец успешно прошел медосмотр у "Львов" и готов играть

Коутиньо дебютирует за Астон Виллу в матче против Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Астон Виллы", недавно перешедший из "Барселоны", дебютирует в матче против "Манчестер Юнайтед" 15 января, сообщает Sky Sports. В данный момент игрок решает вопрос с разрешением на работу в Англии.

Сообщается, что бразилец присоединится к тренировочному процессу своей новой команды в среду.

В этом сезоне 29-летний полузащитник 16 раз выходил на поле в составе "Барселоны" и отличился 2 забитыми голами. Филиппе провел свой последний матч в Англии 30 декабря 2017 года. "Ливерпуль" дома принимал "Лестер" (2:1).

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Филиппе Коутиньо Манчестер Юнайтед
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Источник:
skysports.com

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