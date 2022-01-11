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Ливерпуль подозревают в жульничестве. Клубы АПЛ требуют проверить причину переноса ½ финала Кубка лиги

Англия
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Все дело в тестах на ковид

Ливерпуль подозревают в жульничестве. Клубы АПЛ требуют проверить причину переноса ½ финала Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках своей пресс-конференции менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что почти все футболисты, сдавшие на пошлой неделе положительные тесты на коронавирус, на самом деле получили ложноположительные результаты. Напомним, именно поэтому был перенесен первый матч ½ финала Кубка лиги с лондонским "Арсеналом".

Отметим, что шанс получить ложноположительный результат – крайне низок, что уже говорить о подобном итоге сразу для нескольких игроков команды в одно и то же время. Вероятность такого события, скажем мягко, стремится к нулю.

Руководство АПЛ получило запрос от клубов с требованием детально изучить причину переноса матча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", как сообщает The Athletic. Вполне возможно, что EFL расследует инцидент. Если "красных" уличат в махинациях и жульничестве, то тогда клуб ждет наказание.

Читайте такжеКлопп: Только Трент по-настоящему заразился. Остальные тесты – ложноположительные

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В статье: Ливерпуль коронавирус
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Источник:
The Athletic

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