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Ливерпуль подозревают в жульничестве. Клубы АПЛ требуют проверить причину переноса ½ финала Кубка лиги
Все дело в тестах на ковид
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках своей пресс-конференции менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что почти все футболисты, сдавшие на пошлой неделе положительные тесты на коронавирус, на самом деле получили ложноположительные результаты. Напомним, именно поэтому был перенесен первый матч ½ финала Кубка лиги с лондонским "Арсеналом".
Отметим, что шанс получить ложноположительный результат – крайне низок, что уже говорить о подобном итоге сразу для нескольких игроков команды в одно и то же время. Вероятность такого события, скажем мягко, стремится к нулю.
Руководство АПЛ получило запрос от клубов с требованием детально изучить причину переноса матча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", как сообщает The Athletic. Вполне возможно, что EFL расследует инцидент. Если "красных" уличат в махинациях и жульничестве, то тогда клуб ждет наказание.
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