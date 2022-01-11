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Живая легенда Лестера. Сегодня отмечает юбилей Джейми Варди

Англия
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Self-made man

Живая легенда Лестера. Сегодня отмечает юбилей Джейми Варди

Getty Images / Global Images Ukraine

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Джейми Ричард Варди родился 11 января 1987-го в Шеффилде. Сегодня нападающему "Лестера" исполняется 35 лет. После перехода в стан "лисов" он смог зарекомендовать себя как один из лучших английских нападающих своего времени.

В составе "Лестера" Варди впервые в истории клуба стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, также завоевал Суперкубок Англии, который клубу не удавалось выиграть на протяжении 50 лет.

В июне 2015 года он дебютировал в составе национальной сборной, сыграл на чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года, где занял со своей командой четвертое место. В августе 2018-го Варди объявил о завершении карьеры в сборной.

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В статье: Джейми Варди Лестер Сити
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