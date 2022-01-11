Клуб из Чемпионшипа хочет приобрести бывшего нападающего Зари

Клуб из английского Чемпионшипа "Халл Сити" в ближайшее время может приобрести иранского нападающего турецкого "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша. Напомним, совсем недавно форвард вернулся в Стамбул после аренды в луганской "Заре", за украинскую команду страйкер выступал полтора года.

"Тигры" могут приобрести права на Аллахьяра за 5 миллионов евро. На данный момент англичане ждут ответа от боссов "Фенербахче".

За "Зарю" 20-летний Сайядманеш сыграл 50 матчей, в рамках этого количества поединков он забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач.