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Клуб из Чемпионшипа хочет приобрести бывшего нападающего Зари

Англия
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Предлагают хорошие деньги

Клуб из Чемпионшипа хочет приобрести бывшего нападающего Зари

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб из английского Чемпионшипа "Халл Сити" в ближайшее время может приобрести иранского нападающего турецкого "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша. Напомним, совсем недавно форвард вернулся в Стамбул после аренды в луганской "Заре", за украинскую команду страйкер выступал полтора года.

"Тигры" могут приобрести права на Аллахьяра за 5 миллионов евро. На данный момент англичане ждут ответа от боссов "Фенербахче".

За "Зарю" 20-летний Сайядманеш сыграл 50 матчей, в рамках этого количества поединков он забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Халл Сити Аллахяр Саядманеш
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Источник:
fotomac.com

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