Бывший форвард национальной сборной Англии Гари Линекер прокомментировал в своем Твиттере решение судейской бригады отменить забитый мяч Дэнни Ингза в матче Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" (1:0).

"Это очень странное вмешательство ВАР. Мне показалось, что просто хотели найти повод отменить гол. Я не уверен, что там вообще что-то было противозаконное".

Rather strange intervention from VAR. Seemed determined to find some reason to rule out the goal. Not sure that was anywhere near enough. — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) January 10, 2022

Напомним, на 51-й минуте Ингз сравнял счет на табло, но бригада арбитров после просмотра эпизода на VAR зафиксировала офсайд. Матч обслуживал Майкл Оливер.