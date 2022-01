Бывший форвард национальной сборной Англии Гари Линекер прокомментировал в своем Твиттере решение судейской бригады отменить забитый мяч Дэнни Ингза в матче Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" (1:0).

Rather strange intervention from VAR. Seemed determined to find some reason to rule out the goal. Not sure that was anywhere near enough.