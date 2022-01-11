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"Показалось, что просто хотели найти повод". Линекер – об отмененном VAR'ом голе Виллы в ворота МЮ
Гари высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший форвард национальной сборной Англии Гари Линекер прокомментировал в своем Твиттере решение судейской бригады отменить забитый мяч Дэнни Ингза в матче Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" (1:0).
"Это очень странное вмешательство ВАР. Мне показалось, что просто хотели найти повод отменить гол. Я не уверен, что там вообще что-то было противозаконное".
Rather strange intervention from VAR. Seemed determined to find some reason to rule out the goal. Not sure that was anywhere near enough.— Gary Lineker ???? (@GaryLineker) January 10, 2022
Напомним, на 51-й минуте Ингз сравнял счет на табло, но бригада арбитров после просмотра эпизода на VAR зафиксировала офсайд. Матч обслуживал Майкл Оливер.
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