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"Показалось, что просто хотели найти повод". Линекер – об отмененном VAR'ом голе Виллы в ворота МЮ

Англия
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Гари высказался

"Показалось, что просто хотели найти повод". Линекер – об отмененном VAR'ом голе Виллы в ворота МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард национальной сборной Англии Гари Линекер прокомментировал в своем Твиттере решение судейской бригады отменить забитый мяч Дэнни Ингза в матче Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" (1:0).

"Это очень странное вмешательство ВАР. Мне показалось, что просто хотели найти повод отменить гол. Я не уверен, что там вообще что-то было противозаконное".

Напомним, на 51-й минуте Ингз сравнял счет на табло, но бригада арбитров после просмотра эпизода на VAR зафиксировала офсайд. Матч обслуживал Майкл Оливер.

Читайте такжеКубок Англии. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0. МакФред, VAR и хаос

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кубок Англии Гари Линекер Манчестер Юнайтед VAR Майкл Оливер
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