Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мо Салах – о своих амбициях выиграть Золотой мяч и потенциальном продлении контракта с Ливерпулем
Египтянин говорит, что счастлив
GQ
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах дал большое интервью для GQ.
"Меня не особо волнуют индивидуальные награды. Хочу ли я стать лучшим в мире? Да, конечно. Я не могу врать, говоря, что не думал об этом. Нет, я думаю об этом. Я хочу быть лучшим игроком мира. Правда, я буду счастлив, даже если не возьму Золотой мяч".
"У меня в жизни все хорошо, все в порядке. Иногда мне кажется, что все это просто политика. Я хочу снова выйти на чемпионат мира, хочу победить на Кубке Африки".
"Руководство "Ливерпуля" знает, чего я хочу. Я не запрашиваю сумасшедшие условия. Ситуация полностью в руках руководства, мы уже обо всем поговорили. Я здесь уже пять лет, хорошо знаю клуб и люблю фанатов. Болельщики тоже любят меня".
▶️ 229 Liverpool games— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 11, 2022
⚽️ 148 goals
????️ 56 assists
✍️ Salah's current deal at Anfield expires in the summer of 2023. pic.twitter.com/bdLD0t2IsE
Популярное сейчас
- Transfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна
- Ещё один шанс для Шевченко, Александрия представила новичков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко удержался на посту, усиление Александрии и Черноморца. Главные новости за 10 января
- Убегает с корабля? Роналду провел кризисные переговоры со своим агентом на счет своего будущего в МЮ
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО