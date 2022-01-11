Мо Салах – о своих амбициях выиграть Золотой мяч и потенциальном продлении контракта с Ливерпулем

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах дал большое интервью для GQ.

"Меня не особо волнуют индивидуальные награды. Хочу ли я стать лучшим в мире? Да, конечно. Я не могу врать, говоря, что не думал об этом. Нет, я думаю об этом. Я хочу быть лучшим игроком мира. Правда, я буду счастлив, даже если не возьму Золотой мяч".

"У меня в жизни все хорошо, все в порядке. Иногда мне кажется, что все это просто политика. Я хочу снова выйти на чемпионат мира, хочу победить на Кубке Африки".

"Руководство "Ливерпуля" знает, чего я хочу. Я не запрашиваю сумасшедшие условия. Ситуация полностью в руках руководства, мы уже обо всем поговорили. Я здесь уже пять лет, хорошо знаю клуб и люблю фанатов. Болельщики тоже любят меня".