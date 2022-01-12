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Цель – ослабить конкурента? Ньюкасл близок к трансферу форварда Бернли

Англия
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Второй после Триппьера

Цель – ослабить конкурента? Ньюкасл близок к трансферу форварда Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

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Боссы "Ньюкасл Юнайтед" могут оформить переход нападающего "Бернли" Криса Вуда – об этом сообщает The Athletic. Ожидается, что 30-летний форвард присоединится к "сорокам" после прохождения медицинского обследования. В текущем сезоне (17 матчей в АПЛ) он забил 3 гола.

Приход Криса станет вторым приобретением для "сорок" в зимнее трансферное окно. Ранее они подписали защитника Кирана Триппьера, игрок перешел из мадридского "Атлетико".

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Подписание Вуда является своевременным, учитывая травму, которую получил нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон. Страйкер не поможет команде Эдди Хау в ближайшие два месяца из-за проблем с икроножной мышцей. Напомним, "Бернли", как и "Ньюкасл" является одним из главных претендентов на вылет из АПЛ по итогам сезона.

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В статье: Ньюкасл Бернли Крис Вуд
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Источник:
The Athletic

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