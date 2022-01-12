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Цель – ослабить конкурента? Ньюкасл близок к трансферу форварда Бернли
Второй после Триппьера
Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы "Ньюкасл Юнайтед" могут оформить переход нападающего "Бернли" Криса Вуда – об этом сообщает The Athletic. Ожидается, что 30-летний форвард присоединится к "сорокам" после прохождения медицинского обследования. В текущем сезоне (17 матчей в АПЛ) он забил 3 гола.
Приход Криса станет вторым приобретением для "сорок" в зимнее трансферное окно. Ранее они подписали защитника Кирана Триппьера, игрок перешел из мадридского "Атлетико".
Подписание Вуда является своевременным, учитывая травму, которую получил нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон. Страйкер не поможет команде Эдди Хау в ближайшие два месяца из-за проблем с икроножной мышцей. Напомним, "Бернли", как и "Ньюкасл" является одним из главных претендентов на вылет из АПЛ по итогам сезона.
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