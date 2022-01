Мидслбро объявил об аренде американского воспитанника Арсенала

Форвард лондонского "Арсенала" продолжит свою карьеру в клубе из Чемпионшипа. До конца текущего сезона нападающий "канониров" Фоларин Балогун на правах арендного соглашения будет защищать цвета "Мидслбро".

Детали договора между сторонами неизвестны. Таким образом, непонятно, имеет ли руководство "Боро" право на выкуп футболиста.

В текущей кампании Балогун провел 6 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, он забил 2 гола. Фоларин родился в Нью-Йорке, но в возрасте двух лет переехал с семьей в Лондон. Выступал за сборные Англии до 17, до 18, до 20 лет и до 21 года. В 2018 году также провёл четыре матча за сборную США U-18. Также может выступать за сборные Нигерии. Имеет гражданства США и Англии.

Welcome to #Boro, @Balogun! ????



The Arsenal youngster joins on loan until the end of the season ✍️ #UTB