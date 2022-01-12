Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Лучшие футболисты мира хотят перейти в Арсенал
Тренер погорячился с высказываниями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что лондонский клуб по-прежнему привлекает футболистов топ-уровня.
"Этот клуб исторически нацеливался на лучших футболистов мира. Лучшие игроки всегда хотели перейти в "Арсенал". Могу сказать, что ситуация не изменилась.
Каждый раз, когда я говорю с любыми игроками, они изъявляют желание перейти к нам. Другого я не видел. Это одна из наших сильных сторон. "Арсенал" способен привлекать игроков, это наше преимущество", — приводит слова Артеты AFP.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги "канониры" занимают четвёртое место.
Популярное сейчас
- Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре
- Завершено активное участие, но не сезон. Украина может потерять очередные привилегии ТК
- Ему 54 года. Легендарный японец проведет свой 37-й сезон в карьере футболиста
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 22:20 Зарубежные Артета: Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться
- 00:02 Прогнозы на футбол Old School. Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.01.2022
- 13:58 Зарубежные У Сити спад, а у Лукаку – Интер головного мозга. Жива ли вообще интрига в АПЛ? Аудиомнение #131