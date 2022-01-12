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Артета: Лучшие футболисты мира хотят перейти в Арсенал

Англия
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Тренер погорячился с высказываниями

Артета: Лучшие футболисты мира хотят перейти в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что лондонский клуб по-прежнему привлекает футболистов топ-уровня.

"Этот клуб исторически нацеливался на лучших футболистов мира. Лучшие игроки всегда хотели перейти в "Арсенал". Могу сказать, что ситуация не изменилась.

Каждый раз, когда я говорю с любыми игроками, они изъявляют желание перейти к нам. Другого я не видел. Это одна из наших сильных сторон. "Арсенал" способен привлекать игроков, это наше преимущество", — приводит слова Артеты AFP.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги "канониры" занимают четвёртое место.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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