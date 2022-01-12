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Мохамед Салах снялся для обложки журнала GQ

Англия
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Мохамед на стиле

Мохамед Салах снялся для обложки журнала GQ

Sky Sports

Новина українською

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах снялся для обложки февральского номера журнала GQ.

29-летний Салах в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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