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Мохамед Салах снялся для обложки журнала GQ
Мохамед на стиле
Sky Sports
Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах снялся для обложки февральского номера журнала GQ.
29-летний Салах в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.
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