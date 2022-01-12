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Тухель: Мы можем играть как по схеме 5-3-2, так и по 4-4-2

Англия
(1 голосов)

Универсальные бойцы

Тухель: Мы можем играть как по схеме 5-3-2, так и по 4-4-2

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель ответил на вопрос о том, какие формации может использовать его команда.

"Мы – "Челси". У нас есть свой стиль, у нас есть свои позиции и у нас достаточно возможностей. Мы можем играть с двумя нападающими, можем играть по схеме 5-3-2, мы много раз действовали так с мячом и без мяча.

У нас есть такая же возможность играть с тремя нападающими. Мы можем использовать схему 4-4-2, как это было в матче с "Тоттенхэмом" неделю назад, так что у нас есть несколько вариантов", — цитирует Тухеля сайт "Челси".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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