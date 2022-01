АПЛ. Вест Хэм вернулся в первую четверку, обыграв Норвич 

Третья подряд победа в чемпионате – и “Вест Хэм” снова в первой четверке. Правда его могут обойти “Арсенал” и “Тоттенхэм”, сыгравшие на один и три матча меньше, но эти поединки еще нужно выиграть.

Сегодня “хаммерс” расправились с совсем уж беспомощным “Норвичем”. Для “канареек” это было шестое поражение подряд, в последний раз “Норвич” побеждал в чемпионате в конце ноября. Сложно что-то увидеть положительное в игре команды Дина Смита, и у экс-тренера “Виллы”, нужно признать, очень ограниченный кадровый потенциал. В борьбе четырех аутсайдеров (“Уотфорд”, “Бернли”, “Ньюкасл”) за 17 позицию “Норвич” производит впечатление самой слабой команды.

Героем матча стал вингер “хаммерс” Джеррод Боуэн. Он забил два мяча (первый после навеса Цоуфала, второй после прострела Масуаку), но мог и больше, по раз пробив в перекладину и штангу.

Involved in seven goals in his last six games.



