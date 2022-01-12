АПЛ. Вест Хэм вернулся в первую четверку, обыграв Норвич 

Третья подряд победа в чемпионате – и “Вест Хэм” снова в первой четверке. Правда его могут обойти “Арсенал” и “Тоттенхэм”, сыгравшие на один и три матча меньше, но эти поединки еще нужно выиграть.

Сегодня “хаммерс” расправились с совсем уж беспомощным “Норвичем”. Для “канареек” это было шестое поражение подряд, в последний раз “Норвич” побеждал в чемпионате в конце ноября. Сложно что-то увидеть положительное в игре команды Дина Смита, и у экс-тренера “Виллы”, нужно признать, очень ограниченный кадровый потенциал. В борьбе четырех аутсайдеров (“Уотфорд”, “Бернли”, “Ньюкасл”) за 17 позицию “Норвич” производит впечатление самой слабой команды.

Героем матча стал вингер “хаммерс” Джеррод Боуэн. Он забил два мяча (первый после навеса Цоуфала, второй после прострела Масуаку), но мог и больше, по раз пробив в перекладину и штангу.

Involved in seven goals in his last six games.



Can't do much more than that... ????‍♂️ pic.twitter.com/0fxfvW1dGJ — West Ham United (@WestHam) January 12, 2022

Пару неплохих моментов было и у Майкла Антонио. “Норвич” включился в игре только один раз, в середине второго тайма, но Фабианский сделал бесценный сэйв, когда перевел в штангу удар Иды. На тот момент “Вест Хэм” побеждал с перевесом в один мяч.

Сегодня состоялось долгожданное возвращение в основной состав левого защитника Аарона Крессуэлла, одного из ключевых игроков “Вест Хэма”. Он поучаствовал в первом голе и в целом провел отличный матч.

Получил сегодня игровые минуты и Андрей Ярмоленко, как всегда появившись на поле в конце игры. Украинец три раза коснулся мяча (два паса, один удар).

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум"

“Вест Хэм” – “Норвич” 2:0

Голы: Боуэн 42, Боуэн 84

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл – Лансини, Райс – Бойэн, Форнальс, Влашич (Масуаку 78) – Антонио (Ярмоленко 88)

“Норвич”: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Маклин, Ле-мелу – Рашица (Цолис 72), Ида (Роу 76), Плахета (Дауэлл 66) – Пукки