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Кубок лиги. Тоттенхэм - Челси 0:1. Еще один финал Тухеля 

Англия
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Победа 3:0 Челси по сумме двух матчей 

Кубок лиги. Тоттенхэм - Челси 0:1. Еще один финал Тухеля 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Челси” стал первым финалистом Кубка лиги, и во втором матче переиграв “Тоттенхэм” Антонио Конте. “Синие” выглядели уверенно все 180 минут противостояния, но все три гола в двух матчах были забиты после ошибок игроков “Тоттенхэма”.

Антонио Конте сильно удивил, выпустив в старте итальянского вратаря Пьерлуиджи Голлини, а не капитана команды Уго Льориса. Да, в воскресенье “шпоры” играют в чемпионате против “Арсенала”, и Кубок лиги все же другорядний турнир, но это не может быть объяснением – основные игроки на других позициях Хейбьерг, Кейн и Моура провели сегодня полный матч.

Именно после ошибки Голлини были забит единственный гол в матче. Арендованный у “Аталанты” вратарь неудачно сыграл на выходе после углового, и мяч от Рюдигера влетел в пустые ворота.

Этот гол на 18-й минуте перечеркнул бодрый старт “Тоттенхэма”. В действиях “шпор” чувствовались желание и целеустремленность, но после забитого мяча инициатива перешла к “Челси”. Как и в первом полуфинале команда Тухеля качественно контролировала мяч, вызывая фрустрацию игроков “шпор”.

В действиях “Челси” чувствовалась некоторая высокомерность, и на 42-й минуте она едва не привела к пенальти, когда Рюдигер сбил Хейбьерга возле своей штрафной. Изначально рефери Андре Марринер указал на точку, но затем ему указали, что нарушение было вне штрафной.

После перерыва Марринер вновь поставил пенальти в ворота Аррисабалаги, и вновь в игру пришлось вмешиваться VAR исправляя грубую ошибку судьи. Кипер “Челси” вышел на перехват паса на Моуру, был первый на мяче, и только потом бразилец врезался в него и упал. Нарушения не было.

На 64-й минуте VAR оформил своеобразный хет-трик. В этот раз из-за офсайда был отменен гол Харри Кейна.

“Тоттенхэм" хорошо проводил этот отрезок, и, наверное, на один гол наиграл, но обстоятельства были сегодня против него.

Как бы там не было, в общем итоге противостояния не было сомнений. “Челси” очень уверенно провел последние 20 минут, и довел матч до победы.

После Кубка Англии и Лиги чемпионов Томас Тухель вывел “Челси” в финал Кубка лиги. На это ему понадобилось меньше года.

Кубок лиги, полуфинал, ответный матч. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 45603 зрителей

“Тоттенхэм” – “Челси” 0:1 (первый матч 0:2)

Гол: Рюдигер 18

“Тоттенхэм”: Голлини – Эмерсон, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти (Сессеньон 65) – Ло Чельсо (Хиль 71), Уинкс (Скипп 81), Хейбьерг – Кейн, Моура

“Челси”: Аррисабалага – Сарр, Рюдигер, Кристенсен (Силва 66) – Хадсон-Одои, Ковачич (Канте 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик 82), Аспиликуэта – Вернер (Алонсо 66), Лукаку, Маунт (Зиеш 66)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Кубок Лиги
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