Кубок лиги. Тоттенхэм - Челси 0:1. Еще один финал Тухеля 

“Челси” стал первым финалистом Кубка лиги, и во втором матче переиграв “Тоттенхэм” Антонио Конте. “Синие” выглядели уверенно все 180 минут противостояния, но все три гола в двух матчах были забиты после ошибок игроков “Тоттенхэма”.

Антонио Конте сильно удивил, выпустив в старте итальянского вратаря Пьерлуиджи Голлини, а не капитана команды Уго Льориса. Да, в воскресенье “шпоры” играют в чемпионате против “Арсенала”, и Кубок лиги все же другорядний турнир, но это не может быть объяснением – основные игроки на других позициях Хейбьерг, Кейн и Моура провели сегодня полный матч.

Именно после ошибки Голлини были забит единственный гол в матче. Арендованный у “Аталанты” вратарь неудачно сыграл на выходе после углового, и мяч от Рюдигера влетел в пустые ворота.

Этот гол на 18-й минуте перечеркнул бодрый старт “Тоттенхэма”. В действиях “шпор” чувствовались желание и целеустремленность, но после забитого мяча инициатива перешла к “Челси”. Как и в первом полуфинале команда Тухеля качественно контролировала мяч, вызывая фрустрацию игроков “шпор”.

В действиях “Челси” чувствовалась некоторая высокомерность, и на 42-й минуте она едва не привела к пенальти, когда Рюдигер сбил Хейбьерга возле своей штрафной. Изначально рефери Андре Марринер указал на точку, но затем ему указали, что нарушение было вне штрафной.

После перерыва Марринер вновь поставил пенальти в ворота Аррисабалаги, и вновь в игру пришлось вмешиваться VAR исправляя грубую ошибку судьи. Кипер “Челси” вышел на перехват паса на Моуру, был первый на мяче, и только потом бразилец врезался в него и упал. Нарушения не было.

На 64-й минуте VAR оформил своеобразный хет-трик. В этот раз из-за офсайда был отменен гол Харри Кейна.

“Тоттенхэм" хорошо проводил этот отрезок, и, наверное, на один гол наиграл, но обстоятельства были сегодня против него.

Как бы там не было, в общем итоге противостояния не было сомнений. “Челси” очень уверенно провел последние 20 минут, и довел матч до победы.

После Кубка Англии и Лиги чемпионов Томас Тухель вывел “Челси” в финал Кубка лиги. На это ему понадобилось меньше года.

1 - Just 350 days after his first game in charge of Chelsea, Thomas Tuchel has become the first manager in the club's history to guide the Blues to the final of each of the League Cup, FA Cup and Champions League/European Cup. Imposing. pic.twitter.com/STkUKoMffl