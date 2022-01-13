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Роналду – о текущем положении МЮ в АПЛ: Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Криштиану in da house

Роналду – о текущем положении МЮ в АПЛ: Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал 7-е место "красных дьяволов" в турнирной таблице чемпионата. Цитирует лидера команды Sky Sports.

"Может ли "МЮ" войти в ТОП-4, не поменяв менталитет? Это невозможно. Думаю, менталитет – это главное. Наш менталитет должен соответствовать минимум ТОП-3, на другой расклад я не пойду. Чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Почему бы и нет? Новый год, новая жизнь".

"Сейчас мы способны меняться. Я знаю, как это должно происходить, но если произнесу вслух, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что мы можем выступать лучше. Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места. Я здесь, чтобы побеждать и конкурировать".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.01.2022 в 09:58
лучшие годы в карьере уже позади. а он что-то еще хочет: хочет, но не может.
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
13.01.2022 в 09:57
Та тренера нужно нормального, деградация последние 10 лет. От Сера Алекса докатились до откровенных физруков. Мойез, Гигз, ВанГал, Моуриньо, Сульшер, Рангник. Вы только гляньте на этот список, только ВанГала и Моура можно назвать топами, и то первый уже выработолся, а второй уверенно пикирует ко дну. В то время как конкуренты приглашают топов, то боссы МЮ занимаются откровенным дебилизмом. Был же и Конте, и Аллегри, и Карло Анчелотти и другие в свое время без работы, разве нельзя было пригласить.
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