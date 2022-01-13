Роналду – о текущем положении МЮ в АПЛ: Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места

Та тренера нужно нормального, деградация последние 10 лет. От Сера Алекса докатились до откровенных физруков. Мойез, Гигз, ВанГал, Моуриньо, Сульшер, Рангник. Вы только гляньте на этот список, только ВанГала и Моура можно назвать топами, и то первый уже выработолся, а второй уверенно пикирует ко дну. В то время как конкуренты приглашают топов, то боссы МЮ занимаются откровенным дебилизмом. Был же и Конте, и Аллегри, и Карло Анчелотти и другие в свое время без работы, разве нельзя было пригласить.