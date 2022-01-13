Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду – о текущем положении МЮ в АПЛ: Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места
Криштиану in da house
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал 7-е место "красных дьяволов" в турнирной таблице чемпионата. Цитирует лидера команды Sky Sports.
"Может ли "МЮ" войти в ТОП-4, не поменяв менталитет? Это невозможно. Думаю, менталитет – это главное. Наш менталитет должен соответствовать минимум ТОП-3, на другой расклад я не пойду. Чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Почему бы и нет? Новый год, новая жизнь".
"Сейчас мы способны меняться. Я знаю, как это должно происходить, но если произнесу вслух, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что мы можем выступать лучше. Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места. Я здесь, чтобы побеждать и конкурировать".
Популярное сейчас
- Пока без Луческу и в неполном составе. Динамо провело первую тренировку
- Заря подписала воспитанника Динамо, Шаран прибыл в Ужгород. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суперкубок Италии. Интер - Ювентус 2:1 OT. Гегемония?
- Герой футбольного дня. Виталий Миколенко
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Новости по теме
- 06:40 Украинские Шевченко удержался на посту, усиление Александрии и Черноморца. Главные новости за 10 января
- 22:55 Зарубежные Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за небольшой травмы
- 13:52 Зарубежные Официально: Барселона продлила контракт с защитником – теперь клуб может зарегистрировать Торреса