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Официально: Ньюкасл подписал форварда Бернли

Англия
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Ослабили конкурента

Официально: Ньюкасл подписал форварда Бернли

Newcastle

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Пресс-служба "Ньюкасл Юнайтед" сообщает о подписании "сороками" новозеландского нападающего "Бернли" Криса Вуда. Финансовые детали сделки не разглашаются. Контракт между сторонами оформлен на 2,5 года. Уже в субботу Вуд сможет сыграть в матче АПЛ против "Уотфорда", на его спине будет красоваться 20-й номер.

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30-летний форвард стал вторым трансфером "Ньюкасла" в рамках текущего январского трансферного окна. Напомним, первым на "Сент-Джеймс Парк" в эру шейхов, новых владельцев клуба, прибыл защитник сборной Англии Киран Триппьер.

Менеджер "сорок" Эдди Хау подчеркнул, что он очень рад пригласить в команду нападающего с огромным опытом выступлений на Туманном Альбионе. В текущем сезоне (17 матчей в АПЛ) Вуд забил 3 гола.

Подписание Криса является своевременным, учитывая травму, которую получил нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон. Страйкер не поможет команде Эдди Хау в ближайшие два месяца из-за проблем с икроножной мышцей. Напомним, "Бернли", как и "Ньюкасл" является одним из главных претендентов на вылет из АПЛ по итогам сезона.

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В статье: Ньюкасл Бернли Крис Вуд
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Источник:
nufc.co.uk

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