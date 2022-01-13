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Тухель: Мы в Челси не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их
Томас на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 12 января, "Челси" обыграл "Тоттенхэм" (0:1; первый матч – 0:2) и стал первой командой в истории английского футбола, вышедшей в финал одного из двух национальных кубковых турниров (Кубок Англии / Кубок лиги) в шести кампаниях подряд. В финале Кубка лиги лондонцы сыграют либо с "Ливерпулем", либо с "Арсеналом". Менеджера "Челси" Томаса Тухеля цитирует официальный сайт "синих".
"Это великолепное достижение, и мы не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их".
"Достигнув полуфинала, каждый игрок хочет добраться до решающего матча. Сегодня мы сильно стартовали, создавали шансы и контролировали ход матча".
6 - Last night saw @ChelseaFC become the first team in English football history to reach the final of one of the two major domestic cup competitions (FA Cup/League Cup) in six consecutive campaigns. Carefree. pic.twitter.com/2VuYGn3lC5— OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2022
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