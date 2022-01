Тухель: Мы в Челси не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их

Вчера, 12 января, "Челси" обыграл "Тоттенхэм" (0:1; первый матч – 0:2) и стал первой командой в истории английского футбола, вышедшей в финал одного из двух национальных кубковых турниров (Кубок Англии / Кубок лиги) в шести кампаниях подряд. В финале Кубка лиги лондонцы сыграют либо с "Ливерпулем", либо с "Арсеналом". Менеджера "Челси" Томаса Тухеля цитирует официальный сайт "синих".

6 - Last night saw @ChelseaFC become the first team in English football history to reach the final of one of the two major domestic cup competitions (FA Cup/League Cup) in six consecutive campaigns. Carefree. pic.twitter.com/2VuYGn3lC5