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Тухель: Мы в Челси не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их

Англия
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Томас на связи

Тухель: Мы в Челси не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 12 января, "Челси" обыграл "Тоттенхэм" (0:1; первый матч – 0:2) и стал первой командой в истории английского футбола, вышедшей в финал одного из двух национальных кубковых турниров (Кубок Англии / Кубок лиги) в шести кампаниях подряд. В финале Кубка лиги лондонцы сыграют либо с "Ливерпулем", либо с "Арсеналом". Менеджера "Челси" Томаса Тухеля цитирует официальный сайт "синих".

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"Это великолепное достижение, и мы не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их".

"Достигнув полуфинала, каждый игрок хочет добраться до решающего матча. Сегодня мы сильно стартовали, создавали шансы и контролировали ход матча".

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В статье: Кубок английской лиги Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Кубок Лиги
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Источник:
chelseafc.com

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