"Где-то мы стали играть лучше". Роналду прокомментировал работу Ральфа Рангника в МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу работы временного менеджера команды Ральфа Рангника. Напомним, "дьяволы" занимают 7-е место в турнирной таблице (31 очко). Цитирует 36-летнего форварда Sky Sports.

"Он приехал всего 5 недель назад и уже многое изменил. Однако ему все равно нужно время, чтобы донести свои идеи до футболистов. Я верю, что он хорошо выполнит свою работу. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас еще много матчей, чтобы улучшить ситуацию".