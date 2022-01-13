Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Где-то мы стали играть лучше". Роналду прокомментировал работу Ральфа Рангника в МЮ
Португалец отвечает на вопросы прессы
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу работы временного менеджера команды Ральфа Рангника. Напомним, "дьяволы" занимают 7-е место в турнирной таблице (31 очко). Цитирует 36-летнего форварда Sky Sports.
"Он приехал всего 5 недель назад и уже многое изменил. Однако ему все равно нужно время, чтобы донести свои идеи до футболистов. Я верю, что он хорошо выполнит свою работу. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас еще много матчей, чтобы улучшить ситуацию".
"Где-то мы стали играть лучше, но нужно время. Не очень и просто изменить менталитет игроков и то, как они действуют. Изменить культуру, систему. Я верю, что он проделает хорошую работу".
Популярное сейчас
- Полузащитник Металлиста может покинуть команду
- Роналду – о текущем положении МЮ в АПЛ: Я не хочу занимать пятые-шестые-седьмые места
- Породил и убьёт? Милан - Дженоа. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 13.01.2022
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 12:39 Зарубежные Барселона все еще на горизонте. Криштиану Роналду надоела ситуация в Манчестер Юнайтед
- 10:23 Зарубежные Убегает с корабля? Роналду провел кризисные переговоры со своим агентом на счет своего будущего в МЮ
- 09:38 Зарубежные Пришлось выбирать. Рангник объяснил, почему назначил Роналду капитаном на матч с Вулвз