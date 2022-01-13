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"Где-то мы стали играть лучше". Роналду прокомментировал работу Ральфа Рангника в МЮ

Англия
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Португалец отвечает на вопросы прессы

"Где-то мы стали играть лучше". Роналду прокомментировал работу Ральфа Рангника в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу работы временного менеджера команды Ральфа Рангника. Напомним, "дьяволы" занимают 7-е место в турнирной таблице (31 очко). Цитирует 36-летнего форварда Sky Sports.

"Он приехал всего 5 недель назад и уже многое изменил. Однако ему все равно нужно время, чтобы донести свои идеи до футболистов. Я верю, что он хорошо выполнит свою работу. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас еще много матчей, чтобы улучшить ситуацию".

"Где-то мы стали играть лучше, но нужно время. Не очень и просто изменить менталитет игроков и то, как они действуют. Изменить культуру, систему. Я верю, что он проделает хорошую работу".

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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