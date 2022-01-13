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Эвра: В МЮ в меня бросали бананы на стадионах и издавали уханья, когда я получал мяч
Футболист вспомнил времена в английском клубе
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра высказался о расизме в футболе.
"Когда я впервые приехал в Италию, ко мне подошел мужчина, чтобы сфотографировать со своим ребенком. После фотографии ребенок потрогал меня. Он не понял и подумал, что я грязный. В меня бросали бананы на стадионах и издавали уханья, когда я получал мяч. Это придало мне сил, и я стал еще лучше играть. Я являюсь жертвой, хотя ненавижу, когда меня так называют. Давайте не будем обманывать себя, расизм является социальным явлением и существует везде", — приводит слова Эвра RMC Sport.
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