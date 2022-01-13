Лион не готов возвращать Эмерсона в Челси за 4 миллиона евро

Французский "Лион" по-прежнему не ответил согласием на предложение лондонского "Челси" о досрочном расторжении арендного соглашения с бразильским защитником Эмерсоном.

Английский клуб испытывает дефицит на позиции левого защитника, поэтому хотел бы вернуть футболиста из аренды досрочно и готов заплатить за это € 4 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Однако "Лион" по-прежнему хочет сохранить игрока в своём составе.

"Челси" пытается найти замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал голевую передачу в 16 матчах французской Лиги 1.