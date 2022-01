Кубок лиги. Ливерпуль - Арсенал 0:0. Удаление Джаки помогло канонирам 

Первый полуфинальный матч Кубка лиги между “Ливерпулем” и “Арсеналом” завершился вничью. Обе команда на двоих за 90 минут нанесли только по одному удару в створ, интересных событий и голевых моментов практически не было.

Большинство болельщиков “Арсенала” согласились бы на ничью 0:0 перед стартом матча. “Канониры”остались без Парти, Томиясу, Эдегора и Смит-Роу и ранее в чемпионате команда Артеты проиграла “Ливерпулю” на Энфилде со счетом 4:0.

Но мало кто мог предположить, какие обстоятельства приведут к безголевому результату.

“Ливерпуль” начал матч бодро, но его давление не приводило к каким-то моментам у ворот Рэмсдейла.

Казалось, что все изменится на 24-й минуте. Свою пятую красную карточку за “Арсенал” получил Гранит Джака. Все было настолько очевидно, что даже обошлось без очередного VAR-скандала. Жота после паса Робертсона мог выскочить на ворота Рэмсдейла, но его у линии штрафной сбил швейцарец, неосторожно взмахнув ногой.

Это была 12 красная карточка игроков “Арсенала” после назначения Артеты, в последние десять лет чаще Джаки удаляется с поля только Серхио Рамос.

5 – Since his debut season with Arsenal in 2016-17, no Premier League player has been sent off more times in all competitions than Granit Xhaka (5). Orders. pic.twitter.com/MLVP5gaGVH