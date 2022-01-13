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Кубок лиги. Ливерпуль - Арсенал 0:0. Удаление Джаки помогло канонирам 

Англия
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У Ливерпуля не было ответов 

Кубок лиги. Ливерпуль - Арсенал 0:0. Удаление Джаки помогло канонирам 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый полуфинальный матч Кубка лиги между “Ливерпулем” и “Арсеналом” завершился вничью. Обе команда на двоих за 90 минут нанесли только по одному удару в створ, интересных событий и голевых моментов практически не было.

Большинство болельщиков “Арсенала” согласились бы на ничью 0:0 перед стартом матча. “Канониры”остались без Парти, Томиясу, Эдегора и Смит-Роу и ранее в чемпионате команда Артеты проиграла “Ливерпулю” на Энфилде со счетом 4:0.

Но мало кто мог предположить, какие обстоятельства приведут к безголевому результату.

“Ливерпуль” начал матч бодро, но его давление не приводило к каким-то моментам у ворот Рэмсдейла.

Казалось, что все изменится на 24-й минуте. Свою пятую красную карточку за “Арсенал” получил Гранит Джака. Все было настолько очевидно, что даже обошлось без очередного VAR-скандала. Жота после паса Робертсона мог выскочить на ворота Рэмсдейла, но его у линии штрафной сбил швейцарец, неосторожно взмахнув ногой.

Это была 12 красная карточка игроков “Арсенала” после назначения Артеты, в последние десять лет чаще Джаки удаляется с поля только Серхио Рамос.

Артета снял с поля форварду Нкетиа, выпустив вместо него центрбека Холдинга и “Арсенал” глубоко закрылся на своей половине поля.

“Ливерпуль” не был к этому готов.

Еще в первом тайме читалось, что нет смысла в одновременном нахождении на поле Милнера и Хендерсона, центрхавам “красных” явно не хватало креативности.

Тьяго Алкантара и Наби Кейта, умеющие принимать нестандартные решения, сегодня отсутствовали, а Александер-Арнольд, еще один специалист по взлому низких блоков, не был похож на самого себя.

И, конечно, у “Ливерпуля” не было Мохамеда Салаха, лучшего бомбардира и ассистента команды.

Как интересно заметил специалист Opta Майкл Рид, “Ливерпуль” в шестой раз в нынешнем сезоне играл в большинстве. За 263 игровые минуты против команд в меньшинстве “Ливерпуль” забил только три гола, два из них с пенальти.

Во втором тайме у “Ливерпуля” было владение, бесконечное владение, но единственный момент удалось создать только на 90-й минуте – Минамино с хорошей позиции ударил выше ворот. “Арсенал” даже мог забивать раньше – “красных” спас Алиссон, остановив выпад Сака.

“Арсенал” очень хорошо провел в обороне все 70 минут после удаления Джаки и заслужил ничью. Соперник “Челси” в финале Кубка лиги определится через неделю на “Эмирейтс”.

Кубок лиги, полуфинал, первый матч. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Арсенал” 0:0

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Уильямс 76), Матип (Гомес 76), ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен 76), Милнер (Джонс 61) – Минамино, Фирмино, Жота

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Соареш (Чамберс 11) – Джака, Локонга – Мартинелли, Ляказетт, Сака (Тавареш 81) – Нкетиа (Холдинг 28)

Предупреждения: Робертсон 57 – Габриэл 72

Удаление: Джака 24

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Лиги Ливерпуль
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