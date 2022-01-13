Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Этот поединок в полуфинале Кубка лиги должен был стать вторым в двухматчевой стадии. Однако неделю назад встреча не состоялась из-за "бракованных" тестов на коронавирус у "Ливерпуля", поэтому только сегодня команды открывают для себя полуфиналы Кубка английской лиги. О фаворите в паре говорить не приходится, но противостояние Юргена Клоппа и Микеля Артеты выглядит многообещающим.

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