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Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Мерсисайдцы в пяти матчах не проигрывают "канонирам"

Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

twimg.com

Новина українською

Этот поединок в полуфинале Кубка лиги должен был стать вторым в двухматчевой стадии. Однако неделю назад встреча не состоялась из-за "бракованных" тестов на коронавирус у "Ливерпуля", поэтому только сегодня команды открывают для себя полуфиналы Кубка английской лиги. О фаворите в паре говорить не приходится, но противостояние Юргена Клоппа и Микеля Артеты выглядит многообещающим.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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