Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета – о нулевой ничье с Ливерпулем: Арсенал не сдался. Не знаю, вдохновило ли ребят удаление Джаки
Микель на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал паритет с "Ливерпулем" (0:0) в рамках 1-го матча полуфинала Кубка английской лиги. Напомним, полтора тайма "канониры" играли вдесятером из-за удаления хавбека Гранита Джаки. Цитирует испанца BBC.
"Мы упиваемся тем, что случилось. Игроки отлично боролись, проявили настрой и дух. Вы видели наши эмоции – "Арсенал" не сдался. Спасибо ребятам. Я не знаю, вдохновила ли их красная карточка. Чтобы играть в таких матчах, нужен определенный настрой – парни все сделали".
"Естественно, мы не смогли играть в свой футбол. Удаление Джаки? Я не видел повтор. Думаю, что это красная карточка. У нас все меньше полузащитников, становится трудно. Тем не менее, никаких оправданий – дерби с "Тоттенхэмом" мотивирует и дает энергию".
Популярное сейчас
- Заря подписывает воспитанников Динамо, новые трансферы Черноморца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке
- Милан – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии
- Миколенко отреагировал на свой дебют за Эвертон в матче Кубка Англии
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО