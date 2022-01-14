Артета – о нулевой ничье с Ливерпулем: Арсенал не сдался. Не знаю, вдохновило ли ребят удаление Джаки

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал паритет с "Ливерпулем" (0:0) в рамках 1-го матча полуфинала Кубка английской лиги. Напомним, полтора тайма "канониры" играли вдесятером из-за удаления хавбека Гранита Джаки. Цитирует испанца BBC.

"Мы упиваемся тем, что случилось. Игроки отлично боролись, проявили настрой и дух. Вы видели наши эмоции – "Арсенал" не сдался. Спасибо ребятам. Я не знаю, вдохновила ли их красная карточка. Чтобы играть в таких матчах, нужен определенный настрой – парни все сделали".

"Естественно, мы не смогли играть в свой футбол. Удаление Джаки? Я не видел повтор. Думаю, что это красная карточка. У нас все меньше полузащитников, становится трудно. Тем не менее, никаких оправданий – дерби с "Тоттенхэмом" мотивирует и дает энергию".