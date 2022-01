Очередной матч в АПЛ перенесен из-за коронавируса

Матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между "Бернли" и "Лестером" не будет сыгран в эту субботу, 15 января. "Бордовые" уже подали заявку о переносе встречи, так как лишились ряда основных игроков из-за травм и коронавируса. Руководство АПЛ пошло "Бернли" навстречу.

Все ранее приобретенные болельщиками билеты останутся действительными. "Бернли" приносит свои извинения фанатам обеих команд за причиненные неудобства.

В свете недавнего роста числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране Премьер-лига вновь ввела чрезвычайные меры. Речь идет об учащении тестирования, ношении масок в помещении, соблюдении правил социального дистанцирования.

