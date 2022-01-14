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Очередной матч в АПЛ перенесен из-за коронавируса
И вновь страдает команда Роджерса
Leicester
Матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между "Бернли" и "Лестером" не будет сыгран в эту субботу, 15 января. "Бордовые" уже подали заявку о переносе встречи, так как лишились ряда основных игроков из-за травм и коронавируса. Руководство АПЛ пошло "Бернли" навстречу.
Все ранее приобретенные болельщиками билеты останутся действительными. "Бернли" приносит свои извинения фанатам обеих команд за причиненные неудобства.
В свете недавнего роста числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране Премьер-лига вновь ввела чрезвычайные меры. Речь идет об учащении тестирования, ношении масок в помещении, соблюдении правил социального дистанцирования.
Leicester City Football Club can confirm that the Premier League fixture away to Burnley on Saturday 15 January has been postponed following a meeting of the Premier League Board on Friday morning.— Leicester City (@LCFC) January 14, 2022
More information regarding the postponement of our game against Leicester City at Turf Moor tomorrow (Saturday 15th January).— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 14, 2022
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