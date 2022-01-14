  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Очередной матч в АПЛ перенесен из-за коронавируса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередной матч в АПЛ перенесен из-за коронавируса

Англия
(1 голосов)

И вновь страдает команда Роджерса

Очередной матч в АПЛ перенесен из-за коронавируса

Leicester

Новина українською

Матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между "Бернли" и "Лестером" не будет сыгран в эту субботу, 15 января. "Бордовые" уже подали заявку о переносе встречи, так как лишились ряда основных игроков из-за травм и коронавируса. Руководство АПЛ пошло "Бернли" навстречу.

Все ранее приобретенные болельщиками билеты останутся действительными. "Бернли" приносит свои извинения фанатам обеих команд за причиненные неудобства.

Читайте такжеОфициально: Ньюкасл подписал форварда Бернли

В свете недавнего роста числа случаев заболевания COVID-19 по всей стране Премьер-лига вновь ввела чрезвычайные меры. Речь идет об учащении тестирования, ношении масок в помещении, соблюдении правил социального дистанцирования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Бернли Лестер Сити коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lcfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...