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Бенитес: Оказалось, что Миколенко более-менее понимает многие вещи на английском

Англия
(1 голосов)

Испанец верит в успех Виталия

Бенитес: Оказалось, что Миколенко более-менее понимает многие вещи на английском

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал об адаптации украинского защитника Виталия Миколенко в клубе.

"Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я на самом деле был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Он очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон говорят, чем они хотят заниматься и тому подобное.

Он трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, который перешел из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для "Эвертона" на следующие 4-5 лет", – сказал Бенитес.

Напомним, Виталий Миколенко уже успел дебютировать в основном составе "Эвертона" - он сыграл 120 минут в матче Кубка Англии против "Халла" (победа ирисок 3:2). В субботу воспитанник "Динамо" может сыграть первый матч в Премьер-лиге – "Эвертон" встретится с "Норвичем". Добавим, что накануне ливерпульский клуб продал в "Астон Виллу" французского защитника Люку Диня, на замену которому и пришел Миколенко.

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ua.tribuna.com

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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
14.01.2022 в 17:19
...у нас появился пример для Супряги?... Вышел бы свободным агентом, клубы обязательно откликнулись бы. Дружба в освоении с Миколенко (инет) ...и вперед. Характер только, ..."победить - жизнь прожить", ...- основная проблема в убийстве своего таланта....
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Footballers (Умань)
14.01.2022 в 16:28
Не цікаво-давайте про Супрягу
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-2
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 15:45
Главное чтоб Мико был готов на март.Когда мы играем с Шотландией.Там будет "Кто не скачет...тот ..."))))Я хочу наших на ЧМ видить,наши круто играют на турнирах.
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0
-3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.01.2022 в 16:03
Згинь, нечиста!!!
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.01.2022 в 16:44
Козломордый, а тебе не пох, что Украина играет с Шотландией? Не верь Скабеевой и Соловьеву- мы не братья. Переживай лучше как твоя паРаша с поляками будет играть
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