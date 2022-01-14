Бенитес: Оказалось, что Миколенко более-менее понимает многие вещи на английском

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал об адаптации украинского защитника Виталия Миколенко в клубе.

"Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я на самом деле был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Он очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон говорят, чем они хотят заниматься и тому подобное.

Он трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, который перешел из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для "Эвертона" на следующие 4-5 лет", – сказал Бенитес.

Напомним, Виталий Миколенко уже успел дебютировать в основном составе "Эвертона" - он сыграл 120 минут в матче Кубка Англии против "Халла" (победа ирисок 3:2). В субботу воспитанник "Динамо" может сыграть первый матч в Премьер-лиге – "Эвертон" встретится с "Норвичем". Добавим, что накануне ливерпульский клуб продал в "Астон Виллу" французского защитника Люку Диня, на замену которому и пришел Миколенко.