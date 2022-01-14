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Кристенсен и Чалоба не сыграют против Манчестер Сити
Серьезные проблемы у Техеля перед завтрашним матчем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции заявил, что завтра с "Манчестер Сити" не сыграют Кристенсен и Чалоба, сообщает журналист Goal Низар Кинселла. У первого коронавирус, второй травмирован.
Chelsea have had another new positive COVID case ahead of Man City. Thomas Tuchel to confirm who in his 10:30am press conference today. #CFC— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) January 14, 2022
Сообщается, что Андреас Кристенсен сегодня сдал положительный тест на коронавирус. Трево Чалоба, в свою очередь, так и не восстановился от полученной 3 января травмы.
Также в матче не примет участия Рис Джеймс и Бен Чиллуэл, которые также продолжают восстановление от травм.
Напомним, что матч 22-го тура Премьер-лиги пройдет завтра в 14:30 по киевскому времени на Этихаде в Манчестере.
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