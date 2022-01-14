Кристенсен и Чалоба не сыграют против Манчестер Сити

Главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции заявил, что завтра с "Манчестер Сити" не сыграют Кристенсен и Чалоба, сообщает журналист Goal Низар Кинселла. У первого коронавирус, второй травмирован.

Chelsea have had another new positive COVID case ahead of Man City. Thomas Tuchel to confirm who in his 10:30am press conference today. #CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) January 14, 2022

Сообщается, что Андреас Кристенсен сегодня сдал положительный тест на коронавирус. Трево Чалоба, в свою очередь, так и не восстановился от полученной 3 января травмы.

Также в матче не примет участия Рис Джеймс и Бен Чиллуэл, которые также продолжают восстановление от травм.

Напомним, что матч 22-го тура Премьер-лиги пройдет завтра в 14:30 по киевскому времени на Этихаде в Манчестере.