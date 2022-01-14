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АПЛ. Остросюжетная ничья Брайтона и Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Чайки не забили пенальти и не реализовали еще несколько шансов

АПЛ. Остросюжетная ничья Брайтона и Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 22-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Кристал Пэлас” 1:1

Голы: Андерсен 87 (авт) – Галлахер 69

На 38-й минуте Гросс не реализовал пенальти (вратарь)

“Брайтон”: Санчес – Велтман (Уэлбек 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья – Модер, Гросс (Марч 73), Лаллана (Лємпти 56), Мак Аллистер – Мопе, Тросссард

“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Хьюз, Галлахер – Эзе (Миливоевич 66), Эдуар (Матета 66), Олисе (Бентеке 81)

Предупреждения: Эзе 44, Хьюз 61

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В статье: АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Английская Премер--лига
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