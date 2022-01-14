Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Остросюжетная ничья Брайтона и Кристал Пэлас
Чайки не забили пенальти и не реализовали еще несколько шансов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” – “Кристал Пэлас” 1:1
Голы: Андерсен 87 (авт) – Галлахер 69
На 38-й минуте Гросс не реализовал пенальти (вратарь)
“Брайтон”: Санчес – Велтман (Уэлбек 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья – Модер, Гросс (Марч 73), Лаллана (Лємпти 56), Мак Аллистер – Мопе, Тросссард
“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Хьюз, Галлахер – Эзе (Миливоевич 66), Эдуар (Матета 66), Олисе (Бентеке 81)
Предупреждения: Эзе 44, Хьюз 61
Популярное сейчас
- Минай официально назначил нового главного тренера
- Второй матч Миколенко и экзамен для Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Миколенко отреагировал на свой дебют за Эвертон в матче Кубка Англии
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни