Арсенал попросил АПЛ перенести игру с Тоттенхэмом. У команды не набирается заявка

"Арсенал" обратился к АПЛ с просьбой о переносе матча чемпионата Англии 16 января с "Тоттенхэмом". У команды не хватает игроков для заполнения заявки, сообщает The Athletic.

"Мы неохотно пошли на этот шаг, но многие наши игроки в настоящее время недоступны из-за коронавируса, травм и отъезда на Кубок Африки", – говорится в заявлении "канониров".

Для выхода на поле команде необходимо иметь 13 полевых игроков и одного вратаря в заявке. На данный момент Микель Артета располагает 12-ю полевыми игроками.

АПЛ сообщила, что обращение будет рассмотрено завтра.