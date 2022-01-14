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Арсенал попросил АПЛ перенести игру с Тоттенхэмом. У команды не набирается заявка

Англия
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Проблемы конца декабря возвращаются

Арсенал попросил АПЛ перенести игру с Тоттенхэмом. У команды не набирается заявка

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Арсенал" обратился к АПЛ с просьбой о переносе матча чемпионата Англии 16 января с "Тоттенхэмом". У команды не хватает игроков для заполнения заявки, сообщает The Athletic.

"Мы неохотно пошли на этот шаг, но многие наши игроки в настоящее время недоступны из-за коронавируса, травм и отъезда на Кубок Африки", – говорится в заявлении "канониров".

Для выхода на поле команде необходимо иметь 13 полевых игроков и одного вратаря в заявке. На данный момент Микель Артета располагает 12-ю полевыми игроками.

АПЛ сообщила, что обращение будет рассмотрено завтра.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
theathletic.com

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