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Тоттенхэм недоволен просьбой Арсенала перенести матч АПЛ

Англия
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"Шпоры" против переноса

Тоттенхэм недоволен просьбой Арсенала перенести матч АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В "Тоттенхэме" недовольны просьбой "Арсенала" о переносе матча АПЛ между командами, запланированного на воскресенье, сообщает Sky Sports. В клубе считают, что у "канониров" сейчас нет вспышки коронавируса.

Премьер-лига примет решение о проведении игры завтра.

Напомним, что "канониры" попросили лигу о переносе игры из-за ковида в команде, травм и отъезда игроков на Кубок Африки.

У "Арсенала" доступно всего 12 полевых игроков, в то время как по регламенту, чтобы выйти на поле, нужно иметь 13 полевых футболистов в заявке.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
skysports.com

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