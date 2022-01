Тоттенхэм недоволен просьбой Арсенала перенести матч АПЛ

В "Тоттенхэме" недовольны просьбой "Арсенала" о переносе матча АПЛ между командами, запланированного на воскресенье, сообщает Sky Sports. В клубе считают, что у "канониров" сейчас нет вспышки коронавируса.

Премьер-лига примет решение о проведении игры завтра.

Напомним, что "канониры" попросили лигу о переносе игры из-за ковида в команде, травм и отъезда игроков на Кубок Африки.

???? We can confirm we've made an application to the Premier League to postpone Sunday’s north London derby.#TOTARS