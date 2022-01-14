Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм недоволен просьбой Арсенала перенести матч АПЛ
"Шпоры" против переноса
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В "Тоттенхэме" недовольны просьбой "Арсенала" о переносе матча АПЛ между командами, запланированного на воскресенье, сообщает Sky Sports. В клубе считают, что у "канониров" сейчас нет вспышки коронавируса.
Премьер-лига примет решение о проведении игры завтра.
Напомним, что "канониры" попросили лигу о переносе игры из-за ковида в команде, травм и отъезда игроков на Кубок Африки.
???? We can confirm we've made an application to the Premier League to postpone Sunday’s north London derby.#TOTARS— Arsenal (@Arsenal) January 14, 2022
У "Арсенала" доступно всего 12 полевых игроков, в то время как по регламенту, чтобы выйти на поле, нужно иметь 13 полевых футболистов в заявке.
Популярное сейчас
- Еще один кормилец вернулся. Заря арендовала Данченко
- Глава судей Кубка Африки объяснил, почему рефери завершил матч Мали - Тунис на 85-й минуте
- Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО