Тоттенхэм недоволен просьбой Арсенала перенести матч АПЛ

В "Тоттенхэме" недовольны просьбой "Арсенала" о переносе матча АПЛ между командами, запланированного на воскресенье, сообщает Sky Sports. В клубе считают, что у "канониров" сейчас нет вспышки коронавируса.

Премьер-лига примет решение о проведении игры завтра.

Напомним, что "канониры" попросили лигу о переносе игры из-за ковида в команде, травм и отъезда игроков на Кубок Африки.

???? We can confirm we've made an application to the Premier League to postpone Sunday’s north London derby.#TOTARS — Arsenal (@Arsenal) January 14, 2022

У "Арсенала" доступно всего 12 полевых игроков, в то время как по регламенту, чтобы выйти на поле, нужно иметь 13 полевых футболистов в заявке.