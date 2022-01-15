Миколенко: Большая ответственность сделает меня сильнее 

Защитник “Эвертона” Виталий Миколенко ответил на вопросы английских СМИ перед матчем с “Норвичем”. Экс-игрок “Динамо” Киев провел 120 минут в игре Кубка Англии против “Халл Сити”, а в субботу может дебютировать в АПЛ.

Миколенко остался единственным левым защитником “Эвертона” после продажи Люка Диня в “Астон Виллу”.

“Это огромная ответственность и я чувствую ее. “Эвертон” остался с одним левым защитником, и все зависит от меня – своей игрой и своей стойкостью я должен продемонстрировать, что стою этого. Я полностью сосредоточен на своей роли и буду играть на пределе своих возможностей”, – приводит слова Миколенко Liverpool Echo.

“Для меня это большая мотивация – играть и заменить популярного игрока. Для меня сейчас главное – это “Эвертон”, думаю, что давление пойдет мне на пользу. Оно сделает более сильным и устойчивым.

У Миколенко спросили об ответном матче 1/8 Лиги Европы между “Динамо” и “Эвертоном” (5:2) в 2015-м году и неудачных попытках “ирисок” подписать Андрея Ярмоленко.

“Я был в академии “Динамо” Киев и все мы были болл-боями на таких матчах. Должен признаться, что я очень расстроился, когда Лукаку забил первый гол, но я также помню удивительный гол Ярмоленко и сумасшедший удар Антунеша”.

“Я немного поговорил об этом матче с Шеймусом Коулмэном, и мы сошлись на том, что Ярмоленко был просто великолепным. Конечно, после того матча Ярмоленко мог быть главной целью “Эвертона”.

Миколенко вновь сказал, что переход в “Эвертон” стал для него полной неожиданностью и поделился советами, которые он получил от Зинченко и Ярмоленко.

“Мой трансфер решился за несколько дней, это было очень неожиданно. Никто этого не ожидал, включая членов моей семьи. Мои родители просто в это не верили. Мы не были готовы к таким хорошим новостям, и я фактически я продолжаю жить в мечте”.

“Я разговаривал с Зинченко и Ярмоленко, они оба сказали, что английская Премьер-лига – это очень, очень тяжелый чемпионат. К каждой игре надо готовится как к последней. Ты должен психологически быть готовым на нескольких уровнях. Зинченко особенно подчеркнул о необходимости восстановления после каждой игры из-за уровня чемпионата. Все эти советы я собираю вместе”, – сказал Миколенко.

Матч “Норвич” – “Эвертон” состоится в субботу в 17:00. Игра будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.