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Челси отозвал от аренды игрока, которым интересовался Де Дзерби
Еще один трансфер для дончан?
Офіційний сайт Челсі/Автор невідомий
Лондонский "Челси" на официальном сайте отозвал из аренды бразильского полузащитника Кенеди, выступавшего в "Фламенго".
Хавбек должен был провести на Родине весь текущий сезон, однако в целом играл там почти пять месяцев.
Отметим, что на данный момент у аристократов ни одного игрока из центра поля в лазарете нет. Также никто из полузащитников временно не покинул команду для участия на Кубке Африки.
Ранее сообщалось, что
Основное амплуа бразильца – левый полузащитник. Также он может сыграть вингера и защитника на левом фланге.
Кроме "Фламенго" Кенеди выступал на правах аренды за "Уотфорд", "Ньюкасл", "Хетафе" и "Гранаду". В его активе также есть 27 матчей за "Челси".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 7 млн евро.
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