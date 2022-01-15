Челси отозвал от аренды игрока, которым интересовался Де Дзерби

Лондонский "Челси" на официальном сайте отозвал из аренды бразильского полузащитника Кенеди, выступавшего в "Фламенго".

Хавбек должен был провести на Родине весь текущий сезон, однако в целом играл там почти пять месяцев.

Отметим, что на данный момент у аристократов ни одного игрока из центра поля в лазарете нет. Также никто из полузащитников временно не покинул команду для участия на Кубке Африки.

Ранее сообщалось, что наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дезрби интересовался Кенеди и хотел пригласить его в Украину.

Основное амплуа бразильца – левый полузащитник. Также он может сыграть вингера и защитника на левом фланге.

Кроме "Фламенго" Кенеди выступал на правах аренды за "Уотфорд", "Ньюкасл", "Хетафе" и "Гранаду". В его активе также есть 27 матчей за "Челси".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 7 млн евро.