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Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января?
Нас ожидает много интересных событий сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФУТБОЛ
АПЛ
14:30 Ман Сити - Челси.
17:00 Норвич - Эвертон.
19:30 Астон Вилла - МЮ.
БИАТЛОН
15:30 Мужчины. Эстафета.
БАСКЕТБОЛ
Суперлига
14:00 Киев-Баскет - Химик.
16:00 Тернополь - Одеса.
Женщины. Суперлига
13:00 Франковск-Прикарпатье - Ровно.
14:00 Інтерхим-СДЮСШОР - Динамо.
17:00 Киев-Баскет - Будивельник.
ГАНДБОЛ
Евро-2022
19:00 Франция - Украина. и
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Суперлига
12:00 Житычи - Эпицентр-Подоляне.
14:30 МХП-Винница - Барком-Кажаны.
17:00 Днепр - Решетиловка.
19:30 Юракадемия - Буревестник.
ХОККЕЙ
Суперлига
13:00 Белый Барс - СК Сокол. +
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