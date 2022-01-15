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Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января?

Англия
(1 голосов)

Нас ожидает много интересных событий сегодня

Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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ФУТБОЛ
АПЛ
14:30 Ман Сити - Челси. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 1
17:00 Норвич - Эвертон. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 2
19:30 Астон Вилла - МЮ. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 1

БИАТЛОН
15:30 Мужчины. Эстафета. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 4

БАСКЕТБОЛ
Суперлига
14:00 Киев-Баскет - Химик. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5
16:00 Тернополь - Одеса. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 6

Женщины. Суперлига
13:00 Франковск-Прикарпатье - Ровно. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5
14:00 Інтерхим-СДЮСШОР - Динамо. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5
17:00 Киев-Баскет - Будивельник. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5

ГАНДБОЛ
Евро-2022
19:00 Франция - Украина. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 10 и Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 11

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Суперлига
12:00 Житычи - Эпицентр-Подоляне. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5
14:30 МХП-Винница - Барком-Кажаны. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5
17:00 Днепр - Решетиловка. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5
19:30 Юракадемия - Буревестник. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 5

ХОККЕЙ
Суперлига
13:00 Белый Барс - СК Сокол. Суперматч в АПЛ и мужская эстафета в биатлоне. Что и где смотреть 15 января? - изображение 11+

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