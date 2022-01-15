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Манчестер Сити - Челси: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, пройдет центральный матч 22-го тура Английской Премьер-лиги. Лидер первенства "Манчестер Сити" в родных стенах примет своего ближайшего преследователя лондонский "Челси".
Перед этим противостоянием предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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