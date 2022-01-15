  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити - Челси: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Челси: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия
(1 голосов)
Манчестер Сити - Челси: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, пройдет центральный матч 22-го тура Английской Премьер-лиги. Лидер первенства "Манчестер Сити" в родных стенах примет своего ближайшего преследователя лондонский "Челси".

Перед этим противостоянием предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...