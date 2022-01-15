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Норвич Сити - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следим за Виталием Миколенко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Виталий Миколенко дебютирует в АПЛ. Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес выпускает украинца во втором матче подряд. На этот раз в соперниках у "ирисок" аутсайдер чемпионата, "Норвич". Напомним, что ливерпульский коллектив также находится в нижней части таблицы и всего в восьми очках от зоны вылета. "Эвертон" не побеждает в Премьер-лиге в трёх матчах подряд.
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