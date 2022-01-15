  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Норвич Сити - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвич Сити - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Следим за Виталием Миколенко

Норвич Сити - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник Виталий Миколенко дебютирует в АПЛ. Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес выпускает украинца во втором матче подряд. На этот раз в соперниках у "ирисок" аутсайдер чемпионата, "Норвич". Напомним, что ливерпульский коллектив также находится в нижней части таблицы и всего в восьми очках от зоны вылета. "Эвертон" не побеждает в Премьер-лиге в трёх матчах подряд.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Норвич Сити Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...