Норвич Сити - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Левый защитник Виталий Миколенко дебютирует в АПЛ. Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес выпускает украинца во втором матче подряд. На этот раз в соперниках у "ирисок" аутсайдер чемпионата, "Норвич". Напомним, что ливерпульский коллектив также находится в нижней части таблицы и всего в восьми очках от зоны вылета. "Эвертон" не побеждает в Премьер-лиге в трёх матчах подряд.

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