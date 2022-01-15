Источник: Матч Тоттенхэм - Арсенал перенесен по просьбе команды Артеты

Английское издание The Athletic сообщает, что матч 22-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" перенесен.

Команда Микеля Артеты попросила перенести поединок из-за большого количества случаев заражения на коронавирус и травм.

У испанского наставник 12 футболистов, которые готовы выйти на поле против "шпор". В то время как регламент АПЛ предусматривает 14 игроков — 13 полевых и вратарь.

Это второй отложенный матч "Арсенала" менее чем за две недели- ранее первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" был отложен на неделю. Но тогда перенос запросили мерсисадйцы.

Поединок между "шпорами" и "пушкарями" должен был пройти 15-го января, на поле "Тоттенхэма".