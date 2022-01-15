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Источник: Матч Тоттенхэм - Арсенал перенесен по просьбе команды Артеты

Англия
(1 голосов)

У "пушкарей" недостаточно футболистов

Источник: Матч Тоттенхэм - Арсенал перенесен по просьбе команды Артеты

Фото - skysports, автор невідомий

Новина українською

Английское издание The Athletic сообщает, что матч 22-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" перенесен.

Команда Микеля Артеты попросила перенести поединок из-за большого количества случаев заражения на коронавирус и травм.

У испанского наставник 12 футболистов, которые готовы выйти на поле против "шпор". В то время как регламент АПЛ предусматривает 14 игроков — 13 полевых и вратарь.

Это второй отложенный матч "Арсенала" менее чем за две недели- ранее первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" был отложен на неделю. Но тогда перенос запросили мерсисадйцы.

Поединок между "шпорами" и "пушкарями" должен был пройти 15-го января, на поле "Тоттенхэма".

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (0)
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gano28
15.01.2022 в 16:48
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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