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Источник: Матч Тоттенхэм - Арсенал перенесен по просьбе команды Артеты
У "пушкарей" недостаточно футболистов
Фото - skysports, автор невідомий
Английское издание The Athletic сообщает, что матч 22-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" перенесен.
Команда Микеля Артеты попросила перенести поединок из-за большого количества случаев заражения на коронавирус и травм.
У испанского наставник 12 футболистов, которые готовы выйти на поле против "шпор". В то время как регламент АПЛ предусматривает 14 игроков — 13 полевых и вратарь.
Это второй отложенный матч "Арсенала" менее чем за две недели- ранее первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" был отложен на неделю. Но тогда перенос запросили мерсисадйцы.
Поединок между "шпорами" и "пушкарями" должен был пройти 15-го января, на поле "Тоттенхэма".
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