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АПЛ. Фрустрация Ньюкасла, победа Вулверхэмптона над Саутгемптоном

Англия
(1 голосов)

Сороки упустили победу над Уотфордом

АПЛ. Фрустрация Ньюкасла, победа Вулверхэмптона над Саутгемптоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 22-й тур

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Уотфорд” 1:1

Голы: Сен-Максимен 49 – Педро 88

“Ньюкасл”: Дубравка – Триппьер, Шер, Ласселс, Дамметт – Лонгстафф, Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер (Мерфи 74), Вуд, Сен-Максимен (Альмирон 86)

“Уотфорд”: Фостер – Камара, Самир, Кэткарт, Нгакия (Фемения 66) – Кайембе, Сиссоко, Куцка (Клеверли 77) – Педро, Кинг, Деннис (Эрнандес 84)

Предупреждения: Шелви 6, Фрейзер 53, Дамметт 71 – Сиссоко 51, Самир 90

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Хименес 37 (пен.), Коуди 59, Траре 90+1 – Уорд-Проуз 84

“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Гомеш – Семеду, Дондокер, Моутиньо, Аит-Нури – Тринкау (Траоре 78), Хименес (Силва 80), Поденсе

“Саутгемптон”: Форстер – Салису, Лианко, Беднарек – Перро, Диалло (Адамс 46), Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Стюарт Армстронг 71) – Броя (Адам Армстронг 78), Редмонд

Предупреждения: Поденсе 43, хименес 62 – Лианко 58, Уорд-Проуз 86, Салису 87

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Уотфорд
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