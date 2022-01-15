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АПЛ. Фрустрация Ньюкасла, победа Вулверхэмптона над Саутгемптоном
Сороки упустили победу над Уотфордом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Уотфорд” 1:1
Голы: Сен-Максимен 49 – Педро 88
“Ньюкасл”: Дубравка – Триппьер, Шер, Ласселс, Дамметт – Лонгстафф, Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер (Мерфи 74), Вуд, Сен-Максимен (Альмирон 86)
“Уотфорд”: Фостер – Камара, Самир, Кэткарт, Нгакия (Фемения 66) – Кайембе, Сиссоко, Куцка (Клеверли 77) – Педро, Кинг, Деннис (Эрнандес 84)
Предупреждения: Шелви 6, Фрейзер 53, Дамметт 71 – Сиссоко 51, Самир 90
Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Саутгемптон” 3:1
Голы: Хименес 37 (пен.), Коуди 59, Траре 90+1 – Уорд-Проуз 84
“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Гомеш – Семеду, Дондокер, Моутиньо, Аит-Нури – Тринкау (Траоре 78), Хименес (Силва 80), Поденсе
“Саутгемптон”: Форстер – Салису, Лианко, Беднарек – Перро, Диалло (Адамс 46), Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Стюарт Армстронг 71) – Броя (Адам Армстронг 78), Редмонд
Предупреждения: Поденсе 43, хименес 62 – Лианко 58, Уорд-Проуз 86, Салису 87
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