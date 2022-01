АПЛ. Норвич - Эвертон 2:1. Боевое крещение 

Как глубоко может упасть “Эвертон”? После очередного неудачного матча кажется, что хуже сыграть просто невозможно. Но падать и падать можно бесконечно. Сегодня “Эвертон” проиграл “Норвичу”, последней команде АПЛ, которая не побеждала, не забивала и не брала в чемпионате очки с ноября.

Как и ожидалось, Виталий Миколенко вышел в старте “Эвертона”, сегодня “ириски” действовали по традиционной схеме 4-4-2.

Но как бы “Эвертон” не играл в защите, в три центрбека, или в два – он все равно пропускает.

В первые 15 минут это была равная, скучная игра практически без моментов. У “Эвертона” старался блистать Грэй, у “Норвича” притягивал внимание Сарджент, действующий на фланге Миколенко.

Именно с левого фланга “Эвертона” прилетел первый гол в ворота Пикфорда. Миколенко помогал Грэю крыть Ааронса, но оставил без опеки Сарджента. Пас на американца, он делает прострел, Миколенко не успевает его блокировать, и Кин срезает мяч в свои ворота. Не нужно винить в голе украинца – Кин должен был аккуратнее вынести мяч, никто ему не мешал.

Не прошло и двух минут, как “Норвич” забил второй гол. Коулмэн выполнил неудачный пас на Гордона и отрезал всю команду, с Пукки играл Годфри, но зачем-то в его зону сместился и Кин, и Ида остался без опеки. Именно на него отдал свой пас Уильямс, а отчаянный рывок Миколенко не помешал 20-летнему ирланцду поразить ворота “Эвертона”.

Команде Бенитеса удавалось создавать какое-то напряжение только после стандартов, о каких-то продуманных атаках не было и речи. “Норвич” с радостью играл вторым номером, так у гостей не было возможностью проводить их любимые контратаки.

Болельщики “Эвертона” за воротами Пикфорда были в ярости. Один из них прорвался на поле, и побежал к Бенитесу, но его сумели остановить стюарды. Ситуация казалось беспросветной. И это в матче против команды, которая уже одной ногой в Чемпионшипе.

Stewards stop pitch invader from #EFC away end after Norwich City second goal https://t.co/QaExZ27w4d

Во втором тайме Миколенко едва не привез третий гол в ворота “Эвертона”. Он не глядя дал пас назад, перехват Иды, но удар у форварда “Норвича” не получился.

Бенитесу было понятно – тянуть с заменами нельзя. На поле вышли Мина и Ришарлисон, которые только-только восстановились после травм, и “Эвертон” прибавил.

Гол был забит из ничего. Очередной угловой “Эвертона”, вынос, Миколенко вернул мяч в штрафную, и Крул выбил мяч прямо на Ришарлисон – сильный удар через себя и 2:1, “Эвертон” снова в игре.

“Норвич” выглядел хрупким и уязвимым, наверное, любая команда Премьер-лиги дожала бы его в такой ситуации, но не “Эвертон”.

Кроссы, угловые, стандарты, вся игра в атаке “ирисок” – только на индивидуальных действиях. “Норвич” оборонялся ценой травм и все же сумел выстоять.

2:1 – десятое поражение “Эвертона”. До зоны вылета всего шесть очков. Миколенко в целом сыграл плохо, как и вся команда. Конечно, он пока не играет на уровне Диня, но в этом нет вины украинца.

С такими результатами команда Бенитеса может докатиться и до борьбы за выживание.

???? "Benitez get out of our club"



Everton fans are making their feelings clear as they lose 2-1 to Norwich City pic.twitter.com/Kudajb4uy9