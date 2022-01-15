Тухель: Не сдадимся, но никто не догонит Ман Сити, если они будут побеждать в каждой игре

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в матче 22-го туру АПЛ.

"Такое могло случиться. Мы заслужили ничью. Мы не допускали явных моментов – один пришел после серьезной ошибки в первом тайме. Но давление на нас было не таким уж и сильным.

Мы нормально сыграли. Я полностью удовлетворен самоотдачей. Мы выигрывали у "Ман Сити" в подобных матчах. Теперь ощущения совсем иные, но все сложилось так, как сложилось.

У нас было восемь или девять переходов в атаку и ноль касаний в штрафной. Это просто нехватка точности. Мы допускали слишком много простых потерь, это недопустимо на таком уровне. Сегодня это стало большой проблемой для нас.

Бывали моменты, когда мы страдали, но не сильнее, чем в первом тайме. В первой половине игры мы могли сыграть гораздо лучше и создать более качественные моменты, если бы лучше контролировали мяч".

Насчет борьбы за титул? Не мне отвечать на этот вопрос. Мы не сдадимся, но никто не догонит "Ман Сити", если они продолжат побеждать в каждом матче", – рассказал немецкий наставник.