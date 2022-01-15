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Доминация. Видео гола и обзор матча Ман Сити - Челси 1:0

Англия
(2 голосов)

Двенадцатая подряд победа в чемпионате

Доминация. Видео гола и обзор матча Ман Сити - Челси 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" в очередном поединке АПЛ разобрался со своим преследователем, "Челси", увеличив отрыв от него до тринадцати баллов. Немного сократить этот отрыв до второго места может "Ливерпуль", у которого матч в запасе, однако преимущество "горожан" всё равно выглядит очень солидно. Шестой гол в сезоне забил Кевин де Брюйне, который в семи крайних играх за клуб записал на свой счёт шесть результативных действий.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Манчестер, “Этихад”, 53319 зрителей
“Манчестер Сити” – “Челси” 1:0
Гол: Де Брюйне 70

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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