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Доминация. Видео гола и обзор матча Ман Сити - Челси 1:0
Двенадцатая подряд победа в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в очередном поединке АПЛ разобрался со своим преследователем, "Челси", увеличив отрыв от него до тринадцати баллов. Немного сократить этот отрыв до второго места может "Ливерпуль", у которого матч в запасе, однако преимущество "горожан" всё равно выглядит очень солидно. Шестой гол в сезоне забил Кевин де Брюйне, который в семи крайних играх за клуб записал на свой счёт шесть результативных действий.
Чемпионат Англии, 22-й тур. Манчестер, “Этихад”, 53319 зрителей
“Манчестер Сити” – “Челси” 1:0
Гол: Де Брюйне 70
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