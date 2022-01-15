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Миколенко сделал предголевой пас в матче с Норвичем

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Не самый простой эпизод

Миколенко сделал предголевой пас в матче с Норвичем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко записал на свой счёт предголевой пас в поединке АПЛ против "Норвич Сити".

Левый защитник после выноса соперниками мяча за пределы штрафной площадки в одно касание повторно закинул мяч в штрафную, а Крул кулаком выбил снаряд на Ришарлисона.

На 64-ю минуту счёт во встрече 2:1 в пользу "Норвича".

Заметим, что несколькими минутами ранее Миколенко едва не привёз гол в свои ворота: делая передачу на своего голкипера, Виталий вывел один на один соперника.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Норвич Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.01.2022 в 19:11
Покажіть ще як перший через нього прилетів.
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0
-1
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Extrim4ik (Extreme)
15.01.2022 в 18:49
Ну хоть так. А то его ошибка, в моменте с одним из голов Норвича - это конечно что-то
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
15.01.2022 в 18:57
Какая ошибка? Его ошибка к голу не привела.
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+2
0
Tenma7 (Чернигов)
15.01.2022 в 18:59
Ну там в моменте с автоголом прострел из под него шел
0
-1
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Extrim4ik (Extreme)
15.01.2022 в 19:24
Да, ошибся. Та его ошибка, с пасом назад - к году не привела, всё верно. Но так ошибаться, это конечно не хорошо. Ну и без этого он сыграл так себе. Была нервозность, снова
0
0


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