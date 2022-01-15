Миколенко сделал предголевой пас в матче с Норвичем

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко записал на свой счёт предголевой пас в поединке АПЛ против "Норвич Сити".

Левый защитник после выноса соперниками мяча за пределы штрафной площадки в одно касание повторно закинул мяч в штрафную, а Крул кулаком выбил снаряд на Ришарлисона.

На 64-ю минуту счёт во встрече 2:1 в пользу "Норвича".

Заметим, что несколькими минутами ранее Миколенко едва не привёз гол в свои ворота: делая передачу на своего голкипера, Виталий вывел один на один соперника .