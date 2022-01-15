Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко сделал предголевой пас в матче с Норвичем
Не самый простой эпизод
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко записал на свой счёт предголевой пас в поединке АПЛ против "Норвич Сити".
Левый защитник после выноса соперниками мяча за пределы штрафной площадки в одно касание повторно закинул мяч в штрафную, а Крул кулаком выбил снаряд на Ришарлисона.
На 64-ю минуту счёт во встрече 2:1 в пользу "Норвича".
Заметим, что несколькими минутами ранее Миколенко едва не привёз гол в свои ворота: делая передачу на своего голкипера, Виталий
Richarlison goal ????????????— ᗷᖇO Oᖴ TᕼE ᑕᒪIᑭᔕ⛹????⚽️????????♂️ (@manclipss) January 15, 2022
for more goals follow @manclipss pic.twitter.com/TU3FADwq53
Популярное сейчас
- Металлист подписал игрока киевского клуба
- Герой футбольного дня. Роман Григорчук
- В честь военных, корабля и даже пивоварни. 10 клубов с оригинальным происхождением названия
- Миколенко признался, что сильно нервничал в начале матча с Халлом
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО