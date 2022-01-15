МЮ - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Красные дьяволы" в начале текущей недели уже изрядно помучались с бирмингемцами в поединке Кубка Англии, сумев пройти в следующий раунд не без доли удачи. На этот раз нас ожидает противостояние этих же команд в рамках АПЛ и в другой локации: соперники перебрались на "Вилла Парк". Сможет ли "Астон Вилла" снова дать бой? И не начался ли в МЮ очередной кризис?

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