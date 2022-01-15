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Роналду и Рашфорд не попали в заявку МЮ на игру против Астон Виллы

Англия
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Португалец и англичанин не сыграют против команды Джеррарда

Роналду и Рашфорд не попали в заявку МЮ на игру против Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет против "Астон Виллы". Начало встречи - 19:30.

Примечательно, что в заявку на эту игру главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник не включил двух ведущих форвардов: Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда.

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В статье: Криштиану Роналду Маркус Рашфорд
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