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Роналду и Рашфорд не попали в заявку МЮ на игру против Астон Виллы
Португалец и англичанин не сыграют против команды Джеррарда
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет против "Астон Виллы". Начало встречи - 19:30.
Примечательно, что в заявку на эту игру главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник не включил двух ведущих форвардов: Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда.
???? Confirmed: our starting XI to face Aston Villa ????#MUFC | #AVLMUN— Manchester United (@ManUtd) January 15, 2022
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