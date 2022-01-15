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Норвич - Эвертон 2:1. Дебют Миколенко в АПЛ. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Первый опыт Виталия в чемпионате Англии

Норвич - Эвертон 2:1. Дебют Миколенко в АПЛ. Видео обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 22-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Норвичу". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут игрового времени, получив вторую оценку среди всех игроков команды Рафаэля Бенитеса. За игру Виталий запомнился двумя эпизодами, сначала чуть не привез мяч в свои ворота, а позже оформил предголевой пас на мяч Ришарлисона.

Чемпионат Англии, Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Эвертон” 2:1

Голы: Кин 16 (авт.), Ида 18 – Ришарлисон 60

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Норвич Сити
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.01.2022 в 21:10
В першому голі не накрив гравця через якого стався гол. Третій потенційний організував сам. Воно бачу там награє.
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E.M.O.S.H. (Харьков)
15.01.2022 в 21:09
Передача на нападающего соперника, это жесть! Виталик!!???
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