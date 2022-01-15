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Норвич - Эвертон 2:1. Дебют Миколенко в АПЛ. Видео обзор матча
Первый опыт Виталия в чемпионате Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Норвичу". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут игрового времени, получив
Чемпионат Англии, Норвич, “Кэрроу Роуд”
Голы: Кин 16 (авт.), Ида 18 – Ришарлисон 60
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