Норвич - Эвертон 2:1. Дебют Миколенко в АПЛ. Видео обзор матча

В рамках 22-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Норвичу". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут игрового времени, получив вторую оценку среди всех игроков команды Рафаэля Бенитеса. За игру Виталий запомнился двумя эпизодами, сначала чуть не привез мяч в свои ворота , а позже оформил предголевой пас на мяч Ришарлисона.

Чемпионат Англии, Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Эвертон” 2:1

Голы: Кин 16 (авт.), Ида 18 – Ришарлисон 60